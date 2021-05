Peres, la compagna Glenda: “Roma, Turchia e pasta al salmone: così è rinato”

"A lui penso di aver dato forse più stabilità e serenità. E così è stato più semplice far emergere il professionista che è"

Bruno Peres ha lasciato la Roma nei giorni scorsi per cominciare la sua nuova avventura in Turchia, al Trabzonspor. L'ha seguito la compagna Glenda, che è stata intervistata su Gazzetta.it nella sezione Active: "Adesso siamo in vacanza in Brasile, poi ci trasferiremo in Turchia. Però sì, ci sposeremo a Roma. A lui penso di aver dato forse più stabilità e serenità. E così è stato più semplice far emergere il professionista che è. Chi cucina? Ci piace moltissimo mangiare sushi, al Churrasco ci pensa lui, per il resto faccio tutto io. Cose semplici ma buone. Per esempio impazzisce per la mia pasta panna e salmone. Se una persona sta bene con se stessa penso che si veda anche nel suo lavoro. Adesso ci aspetta questa nuova vita in Turchia, poi in futuro ci divideremo tra Roma e San Paolo”.