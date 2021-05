Per Peres sesta ammonizione, terza per Santon. Farias salta la Roma

L'esterno dello Spezia non ci sarà nell'ultima giornata

Dopo gli anticipi della penultima giornata il Giudice Sportivo ha già reso noti i provvedimenti in vista degli ultimi novanta minuti stagionali. Per Bruno Peres ieri è arrivata la sesta sanzione (ammonito nel primo tempo), per Santon invece la terza. Tutti e due ci saranno contro lo Spezia, che invece perde Farias che era diffidato ed è stato ammonito contro il Torino. Resta in diffida Veretout, che però è infortunato e sicuramente salterà l'ultimo impegno della stagione di domenica prossima.