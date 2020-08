Sondaggio per Andrada: il Boca Juniors può accontentarsi di 13 milioni

La Roma proverà a trovare una sistemazione a Pau Lopez, che in stagione ha convinto solo fino al derby. Poi si tufferà sul sostituto: uno dei nomi è quello di Esteban Andrada, argentino del Boca Juniors. Come riporta Calciomercato.it, ha firmato poco più di un anno fa un rinnovo fino al 2023 con una clausola da 25 milioni di dollari. Il 29enne di San Martin però vuole fare il salto in Europa e alla Roma è stato proposto da un agente argentino che ha già fatto affari con i giallorossi.

Per la volontà di Andrada il prezzo giusto per farlo partire può abbassarsi sensibilmente: il Boca potrebbe accontentarsi anche di 11-13 milioni di euro. Un’offerta però che non è ancora arrivata alla Roma.