Pellegrini, sorpresa e messaggio agli studenti: “Doneremo dei tablet a chi ne ha bisogno” – VIDEO

Nonostante la lontananza dal campo, i calciatori giallorossi trovano comunque il modo di stare vicino ai propri tifosi. Soprattutto i più giovani. Stavolta il protagonista è stato Lorenzo Pellegrini, che si è inserito a sorpresa in una videochiamata scolastica dei ragazzi dell’istituto Comprensivo Via Di Boccea. L’iniziativa, promossa da Roma Cares, è una delle tante relative al progetto ‘A scuola di tifo’, uno dei progetti per il sociale che il club sta portando avanti. Queste le parole di Pellegrini: “Bravi ragazzi. Vi faccio un applauso, veramente complimenti. Avete racchiuso tutto quello che è lo sport e quello che cerchiamo di trasmettere a tutti quanti voi. Avete centrato l’obbiettivo: vi do un bel 10! Al di là dello sport credo che il rispetto e l’onestà sia alla base della vita. Lo sport rispecchia quello che siamo fuori. Ho una figlia piccola di otto mesi e quello che mi auguro per lei è che possa diventare una brava persona. Onesta con se stessa e con gli altri. La Roma donerà dei tablet per proseguire le lezione in videochiamata. La società ci tiene a fare questo gesto e questo ci rende orgogliosi“.