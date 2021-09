Pellegrini, rinnovo a un passo. Nessuna squalifica per Zaniolo, ufficiale Nzonzi

Il nuovo contratto del capitano non avrà la clausola rescissoria e sarà da top player: il centrocampista verrà blindato fino al 2026, con un ingaggio da circa 4 milioni a stagione più bonus

La trattativa per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma è alle battute finali. Oggi è andato in scena un nuovo incontro tra l'agente Pocetta e Tiago Pinto, per provare a chiudere l'accordo. Si è fatto un ulteriore passo in avanti e ora - come appreso da Forzaroma.info - si attende sostanzialmente solo l'ok definitivo dei Friedkin. Il nuovo contratto di Pellegrini non avrà la clausola rescissoria e sarà da top player: il centrocampista verrà blindato fino al 2026, con un ingaggio da circa 4 milioni a stagione più bonus. Niente squalifica per Nicolò Zaniolo. Dopo il gestaccio rivolto alla tifoseria laziale, l'attaccante della Roma ha ricevuto solamente una multa di 10.000 euro. Scongiurata la minaccia squalifica, Mourinho potrà avere a disposizione il suo giocatore per la partita con l'Empoli.