Zaniolo, niente squalifica per il gestaccio ai laziali: multa di 10mila euro

Mourinho avrà a disposizione Zaniolo per la sfida con l'Empoli, solo multato per il gesto di domenica pomeriggio

Niente squalifica per Nicolò Zaniolo. Dopo il gestaccio rivolto alla tifoseria laziale, l'attaccante della Roma era in attesa della decisione da parte del Giudice sportivo, che ha scelto di multare il talento in maglia giallorossa. La cifra da pagare sarà di 10.000 euro “per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. Mourinho potrà comunque avere a disposizione il suo giocatore per la partita con l'Empoli. Il numero 22 giallorosso all'uscita dal campo si era rivolto ai tifosi biancocelesti toccandosi prima gli attributi seguito dal gesto delle corna.