Pellegrini-Roma, rinnovo a un passo: l’annuncio dopo l’ok dei Friedkin

Oggi nuovo incontro tra l'agente del capitano e il club che ha avvicinato ulteriormente le parti

La trattativa per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma è alle battute finali. Il capitano giallorosso ha saltato il derby, che ha visto perdere i suoi compagni dalla tribuna. Ma il numero 7 potrebbe 'consolarsi' con il prolungamento di contratto, annunciato da tempo ma di fatto ancora non ufficiale. Oggi è andato in scena un nuovo incontro tra l'agente Pocetta e Tiago Pinto, per provare a chiudere l'accordo e mettere nero su bianco. Si è fatto un ulteriore passo in avanti e ora - come appreso da Forzaroma.info - si attende sostanzialmente solo l'ok definitivo dei Friedkin. Le parti sono fiduciose, la sensazione è che a breve possa esserci l'annuncio ufficiale, magari quando torneranno Dan e Ryan. Il nuovo contratto di Pellegrini non avrà la clausola rescissoria e sarà da top player: il centrocampista verrà blindato fino al 2026, con un ingaggio da circa 4 milioni a stagione più bonus, inferiore solo a quello di Abraham, che è il calciatore più pagato della rosa. Mourinho nelle ultime settimane si è esposto diverse volte sul futuro di Pellegrini, spiegandone l'importanza in campo e fuori.