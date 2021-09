Grave infortunio per Xhaka: rottura del legamento interno del ginocchio destro

Il centrocampista dei gunners ha lasciato il campo all'82' nel derby contro il Tottenham. Gli esami hanno confermato l'infortunio grave alla gamba destra

La tegola è arrivata durante il derby Arsenal-Tottenham, all'82' Granit Xhaka è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla gamba destra rimediato dopo un contrasto con Lucas Moura. Gli esami svolti hanno evidenziato una rottura del legamento interno del ginocchio destro, lo stop previsto è di 6-8- settimane. Il centrocampista è stato a lungo un obiettivo del mercato estivo della Roma. Dopo una lunga telenovela lo svizzero aveva deciso di rimanere a Londra e rinnovare con l'Arsenal nonostante i numerosi segnali lanciati al club giallorosso (che non ha voluto assecondare le esose richieste dei Gunners) durante Euro 2020 e l'impegno di Mourinho per convincere il giocatore della destinazione. Dopo un inizio di stagione difficile con zero punti in tre partite, Arteta sembrava aver trovato l'assetto migliore, ma ora dovrà fare a meno del regista svizzero per almeno un mese e mezzo.