Il lungo week-end di relax dei calciatori della Roma ha tra i protagonisti anche Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso, atteso dal rientro in campo dopo l'infortunio accusato nel finale della scorsa stagione che non gli ha permesso di prendere parte alla preparazione estiva, sta trascorrendo i 4 giorni di riposo concessi da mister Gasperini in Toscana con la sua famiglia. Ed è stato immortalato al ristorante di pesce La Dogana by Enoteca La Torre di Capalbio in uno scatto con lo chef Ricardo Takamitsu. Da martedì, però, si torna al lavoro con vista su Como-Roma. Se dovesse scendere in campo al Sinigaglia, Pellegrini raggiungerebbe 35o presenze in giallorosso, a -1 da Tommasi attualmente al 12esimo posto in classifica. In vista del tour-de-force con 9 partite in 27 giorni, Gasperini vuole contare anche su di lui in un ruolo dove, fino a questo momento, si sono alternati Soulé e Mora.

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