Pellegrini out un mese

Arrivano brutte notizie per Mourinho dall'infermeria di Trigoria. Lorenzo Pellegrini, uscito nella gara contro il Servette per un fastidio al flessore destro, come riporta SkySport dovrà star fermo per un mese. Lunedì sarà sottoposto a risonanza magnetica. Pellegrini salterà la trasferta di Cagliari, il Monza all'Olimpico alla ripresa del campionato, lo Slavia Praga in Europa League e quindi l'Inter a San Siro a fine mese. Mourinho spera di riaverlo il 5 novembre quando la Roma affronterà il Lecce, e poi a metà settimana di nuovo lo Slavia Praga.