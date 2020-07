Pellegrini, operazione terminata. Circa una settimana di stop

Sarà corsa contro il tempo per il recupero di Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riporta il club sul proprio profilo ufficiale Twitter, è terminato l’intervento del centrocampista della Roma, colpito ieri al setto nasale da una spallata involontaria del difensore viola Milenkovic. Operazione perfettamente riuscita e tempi di recupero che saranno valutati nei prossimi giorni, con la società che conta di tenerlo a riposo per circa una settimana per averlo poi disposizione per la sfida con il Siviglia. Secondo Sky Sport sarà fondamentale la capacità di adattamento del centrocampista alla mascherina protettiva. Se riuscirà a trovarsi a suo agio infatti potrebbe essere convocato contro gli andalusi.

PRECENDENTE – Non è la prima volta che capita un infortunio del genere in stagione. Edin Dzeko si era infatti sottoposto a un intervento allo zigomo, che lo aveva costretto a portare la mascherina protettiva per qualche partita. Il bosniaco ‘mascherato’ era anche riuscito a segnare una rete, contro il Milan durante il girone d’andata.