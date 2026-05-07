Mancano 3 giorni per la Roma alla prima delle tre "finali" che dovrà affrontare con la speranza che davanti ci siano dei passi falsi. Domenica i giallorossi andranno a Parma e l'attacco sarà guidato, senza alcun dubbio, da Donyell Malen. Dopo l'allenamento personalizzato di ieri (prestabilito), l'olandese ha svolto l'intera seduta con il resto dei compagni. Brutte notizie, invece, per Pellegrini e Zaragoza che hanno lavorato a parte e vanno verso il forfait per la sfida con gli emiliani.
forzaroma news as roma Pellegrini non recupera, c’è Malen. Ds: Manna resta il preferito. Idea Dovbyk-Piccoli
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Pellegrini non recupera, c’è Malen. Ds: Manna resta il preferito. Idea Dovbyk-Piccoli
Anche Pradè tra i nomi per il direttore sportivo. Si riapre la pista Scamacca. Sulle fasce seguiti Bernabei e Culbreath
Sono giorni caldi anche per la questione direttore sportivo. Alla Roma piace molto Tony D'Amico, allo stesso modo di Giovanni Manna. Il ds del Napoli è in pole per sostituire Massara, anche se sono diversi i nomi sul tavolo dei Friedkin. Tra questi anche Daniele Pradè, ancora senza squadra dopo l'addio alla Fiorentina, e nei giorni scorsi è stato contattato anche Piero Ausilio con il conseguente rifiuto del dirigente nerazzurro. Sulla possibilità di vedere Manna in giallorosso ha parlato Renzetti, suo ex presidente al Lugano: "Lui è lusingato e Gasp gli telefona un giorno sì e l'altro no. Però non credo voglia andare via dal Napoli, con un adeguamento resterebbe lì".
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