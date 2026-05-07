Pellegrini non recupera, c’è Malen. Ds: Manna resta il preferito. Idea Dovbyk-Piccoli

Mancano 3 giorni per la Roma alla prima delle tre "finali" che dovrà affrontare con la speranza che davanti ci siano dei passi falsi. Domenica i giallorossi andranno a Parma e l'attacco sarà guidato, senza alcun dubbio, da Donyell Malen . Dopo l'allenamento personalizzato di ieri (prestabilito), l'olandese ha svolto l'intera seduta con il resto dei compagni . Brutte notizie, invece, per Pellegrini e Zaragoza che hanno lavorato a parte e vanno verso il forfait per la sfida con gli emiliani.

Sono giorni caldi anche per la questione direttore sportivo. Alla Roma piace molto Tony D'Amico, allo stesso modo di Giovanni Manna. Il ds del Napoli è in pole per sostituire Massara, anche se sono diversi i nomi sul tavolo dei Friedkin. Tra questi anche Daniele Pradè, ancora senza squadra dopo l'addio alla Fiorentina, e nei giorni scorsi è stato contattato anche Piero Ausilio con il conseguente rifiuto del dirigente nerazzurro. Sulla possibilità di vedere Manna in giallorosso ha parlato Renzetti, suo ex presidente al Lugano: "Lui è lusingato e Gasp gli telefona un giorno sì e l'altro no. Però non credo voglia andare via dal Napoli, con un adeguamento resterebbe lì".