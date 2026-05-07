Resta vacante la posizione da direttore sportivo della Roma per la prossima stagione. Ricky Massara infatti è agli sgoccioli, con il rapporto con Gasperini che rimane azzerato. Al momento Giovanni Manna è il nome preferito, ma di profili ne sono finiti parecchi sul tavolo. C'è D'Amico, Giuntoli, Sogliano, Paratici ma - come riporta 'Il Tempo' - anche Daniele Pradé che è ancora senza squadra dopo l'addio alla Fiorentina. Il dirigente è un ex, essendo già stato a Trigoria tra il 2000 e il 2011 in diversi ruoli, tra cui anche ds.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma calciomercato as roma Roma, casting ds: in pole Manna. Tra i nomi anche l’ex Pradé
calciomercato as roma
Roma, casting ds: in pole Manna. Tra i nomi anche l’ex Pradé
Tra i tanti profili finiti sulla scrivania della proprietà giallorossa anche il ds che da poco ha lasciato la Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA