Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma calciomercato as roma Roma, casting ds: in pole Manna. Tra i nomi anche l’ex Pradé

calciomercato as roma

Roma, casting ds: in pole Manna. Tra i nomi anche l’ex Pradé

Roma, casting ds: in pole Manna. Tra i nomi anche l’ex Pradé - immagine 1
Tra i tanti profili finiti sulla scrivania della proprietà giallorossa anche il ds che da poco ha lasciato la Fiorentina
Redazione

Resta vacante la posizione da direttore sportivo della Roma per la prossima stagione. Ricky Massara infatti è agli sgoccioli, con il rapporto con Gasperini che rimane azzerato. Al momento Giovanni Manna è il nome preferito, ma di profili ne sono finiti parecchi sul tavolo. C'è D'Amico, Giuntoli, Sogliano, Paratici ma - come riporta 'Il Tempo' - anche Daniele Pradé che è ancora senza squadra dopo l'addio alla Fiorentina. Il dirigente è un ex, essendo già stato a Trigoria tra il 2000 e il 2011 in diversi ruoli, tra cui anche ds.

Leggi anche
Gasperini, il piano per migliorare la Roma: vuole tre titolari da 35-40 milioni
Roma, idea scambio con la Fiorentina: Piccoli in giallorosso per Dovbyk

© RIPRODUZIONE RISERVATA