Roma, casting ds: in pole Manna. Tra i nomi anche l’ex Pradé

Resta vacante la posizione da direttore sportivo della Roma per la prossima stagione. Ricky Massara infatti è agli sgoccioli, con il rapporto con Gasperini che rimane azzerato. Al momento Giovanni Manna è il nome preferito, ma di profili ne sono finiti parecchi sul tavolo. C'è D'Amico, Giuntoli, Sogliano, Paratici ma - come riporta 'Il Tempo' - anche Daniele Pradé che è ancora senza squadra dopo l'addio alla Fiorentina. Il dirigente è un ex, essendo già stato a Trigoria tra il 2000 e il 2011 in diversi ruoli, tra cui anche ds.