Renzetti: “Manna può restare al Napoli. Gasperini gli telefona un giorno sì e uno no”

"Credo sia lusingato dalle parole di Gasperini che gli telefona un giorno sì e un giorno no. Se Gasperini cerca Manna qualcosa c’è, poi è chiaro che Manna è affezionato a Napoli", queste le parole di Angelo Renzetti, ex presidente del Lugano quando Manna era il ds del club. L'interesse della Roma e del tecnico giallorosso non è una novità, ma il futuro del dirigente potrebbe essere comunque in azzurro come rivelato in onda su 'Stile TV': “Non credo che Manna voglia andar via dal Napoli, credo sia stato richiesto e un minimo di ambizione c’è sempre. Quando sei richiesto è un riconoscimento. Il bilancio di Manna a Napoli è buono, parlano i risultati per lui. Ha a che fare con un allenatore sempre teso ed un presidente viscolo per cui Manna è in gamba e lo ha dimostrato ancora una volta". Ha dichiarato Renzetti, che poi ha concluso parlando della questione contrattuale: "Ho sentito Giovanni una volta sola e mi ha detto che era sollecitato e lusingato da questo interesse della Roma, ma con un adeguamento a Napoli resterebbe perché ha un contratto lì”.