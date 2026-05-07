Nuovo ds Roma, il retroscena: sondaggio anche per Ausilio dell’Inter

Il futuro della Roma è ancora tutto da scrivere e Ricky Massara lascerà probabilmente Trigoria nelle prossime settimane. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e, nonostante il nome in pole sia quello di Giovanni Manna, il club ha sondato diversi profili italiani. Come rivela Tuttomercatoweb, negli ultimi giorni la Roma ha contattato anche Piero Ausilio, attuale ds dell'Inter e architetto della squadra campione d'Italia insieme a Marotta. La proposta è stata rifiutata dal dirigente che è già concentrato sull'estate e sul futuro dei nerazzurri. Continua, quindi, il casting della Roma per il nuovo direttore sportivo, con Massara che si avvicina sempre più all'addio.