Pellegrini migliora, eccolo all’aperitivo con Santon e Jesus – FOTO

Dopo il dolore e il dispiacere per l’infortunio, Lorenzo Pellegrini si è concesso una giornata di relax. Il centrocampista giallorosso, insieme ai compagni di squadra Juan Jesus e Santon , ha organizzato un aperitivo a base di sushi in presenza delle rispettive mogli. Una serata di svago, in cui si può notare un miglioramento nelle condizioni fisiche del classe ’96, vittima di un brutto infortunio al piede (frattura) nel corso del match a Via del Mare contro il Lecce. Come si intravede dalle immagini, l’ex Sassuolo porta una fasciatura dal polpaccio in giù dopo l’operazione subita.