Oggi i tifosi della Roma hanno lanciato un segnale chiaro: "Celik, un errore. Ora teniamoci stretti Pellegrini". Queste le parole dello striscione esposto da una parte della tifoseria. Il messaggio è eloquente: dopo l'addio del turco, passato alla Juventus, i tifosi non vogliono che si ripeta lo stesso scenario anche per il centrocampista giallorosso. Lorenzo, al momento, è in trattativa per il rinnovo. Ma per ora è svincolato. E quindi libero di accettare qualsiasi altra destinazione. Si era parlato della Juventus, ma Pellegrini sembrerebbe aver già rifiutato questa ipotesi. La sua volontà è quella di continuare la storia con la Roma. C'è però un ex giallorosso che ha consigliato una soluzione alternativa per il futuro del centrocampista. Si tratta di Marco Amelia, ex Livorno e Roma. Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, il campione del mondo 2006 ha voluto indicare Pellegrini come possibile rinforzo per il Milan: "C'è un giocatore che prenderei al Milan ed è Pellegrini, che in questo momento è libero in attesa del rinnovo con la Roma. Lorenzo è un ragazzo serio, per bene, lavoratore, che secondo me tecnicamente negli spazi stretti è veramente forte. Sta aspettando il rinnovo con la Roma, lui vorrebbe rimanere. Però se tu mi dici un giocatore che in questo momento al Milan può migliorare il contesto, secondo me è Pellegrini".