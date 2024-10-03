La Roma fallisce il secondo match di questa Europa League e dopo 180 minuti si trova con un solo punto in classifica. In Svezia è arrivata una sconfitta per 1-0 sul campo dell’Elfsborg a causa del rigore trasformato nel finale di primo tempo da Baidoo. Nel postpartita l'analisi del capitano Lorenzo Pellegrini, entrato nel finale e vicino al pareggio, ai canali ufficiali del club: “Bisogna guardare avanti con fiducia e continuare ad andare forte come stiamo facendo. Ci dispiace tantissimo del risultato perché non siamo venuti qui per non vincere. La squadra non ha sbagliato atteggiamento, qualcosa non è andata perché altrimenti non avremmo perso. Ci serve del tempo per apprendere al 100% quello che ci chiede il mister. I dettagli sono stati decisivi: hanno segnato su rigore e hanno fatto solo qualche ripartenza e poco altro. Noi invece abbiamo condotto tutta la gara per tanti periodi abbiamo comandato il gioco. Abbiamo avuto tante occasioni ed è stata una giornata sfortunata. Ci dispiace per tutti, per i tifosi e per chi era qui a sostenerci. Ora c’è un’altra partita ed è una fortuna perché possiamo fare bene e rimediare al risultato di questa sera. Analizzeremo tutto col mister per capire come potevamo vincere e domenica c’è una partita importante che non vogliamo sbagliare”.