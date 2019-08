Pellegrini e Immobile, il derby può aspettare: eccoli con i piccoli Camilla e Mattia – FOTO

In campo si rivedranno per il derby del primo settembre, ma intanto Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile hanno condiviso insieme ore speciali. È stato il centrocampista della Roma a pubblicare una sua foto con la primogenita Camilla insieme a Immobile e a Mattia, il terzo figlio dell’attaccante della Lazio. I due giocatori sono molto amici e i loro eredi sono nati nella stessa clinica, la Mater Dei, a due giorni di distanza: il 15 è nata la bimba del romanista, il 17 il bambino del laziale. Quello del primo settembre, quindi, per i due neonati sarà il primo derby, i papà invece sono abituati. E dopo i sorrisi di oggi sono pronti a darsi battaglia in campo.