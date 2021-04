Il suo gol è valso il momentaneo 1-0 contro il Sassuolo ma soprattutto un piccolo record. Lorenzo Pellegrini è il più giovane centrocampista con almeno 5 gol e 5 assist in Serie A. Quello segnato a Consigli è proprio il quinto gol in campionato mentre è già a sei assist. Con l’assenza di Veretout (rientrato oggi dall’infortunio) è diventato lui il rigorista della squadra. Nella ripresa è anche andato vicino alla doppietta con una punizione, deviata, che per poco non beffava lo stesso Consigli.