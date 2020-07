Pellegrini, è corsa contro il tempo per il Siviglia: il precedente Manolas tiene in ansia

Dopo la rottura del setto nasale, questa mattina Lorenzo Pellegrini si opera a Villa Stuart per ridurre la frattura. Arrivato presto in clinica, il centrocampista è stato affidato alle mani sapienti del dottor Bruno Pesucci. Lo stesso che ha operato Dzeko allo zigomo quest’anno, ma soprattutto lo stesso che ha curato Manolas nel 2016 per lo stesso infortunio del numero 7 di Fonseca. Un precedente importante per capire quando Pellegrini sarà pronto per tornare in campo. Con il campionato ormai archiviato, l’obiettivo è essere a disposizione per il match del 6 agosto contro il Siviglia, a Duisburg. Esattamente 11 giorni da oggi.

Nel 2016 Manolas è riuscito a tornare in campo dopo 21 giorni (infortunio 30 ottobre, ritorno 20 novembre). Troppi per Pellegrini, che in questo caso sarebbe a rischio anche per gli eventuali quarti di finale del 10 e 11 agosto. La prassi in questi casi sono due settimane di stop, ma il greco nel 2016 dopo 12 giorni giocava in partitella senza la mascherina. Pellegrini partirà sicuramente con la squadra per la Germania. Poi, insieme a Fonseca e allo staff medico deciderà se scendere in campo o meno. Con Veretout assente per squalifica, perdere anche Pellegrini sarebbe una tegola non da poco.