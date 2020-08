Pellegrini, pressing su Dzeko? Allenamento e selfie insieme a Edin – FOTO

Un anno fa aveva funzionato e Lorenzo Pellegrini, insieme a Florenzi, aveva lavorato ai fianchi di Edin Dzeko per convincerlo a restare alla Roma. Stasera quando il numero 7 ha pubblicato un selfie insieme all’attaccante bosniaco, tutti i romanisti hanno pensato all’ennesimo possibile tentativo.

I due si sono allenati insieme (nella foto appaiono sudati) visto che Fonseca è stato costretto a rinviare l’allenamento previsto per oggi a causa delle positività di Bruno Peres e Kluivert. Loro hanno approfittato della festa della piccola Camilla (a cui erano invitati anche i figli di Dzeko e Amra) per una seduta di allenamento. E chissà che non abbiano davvero parlato di mercato e Lorenzo abbia cercato di convincere Edin a restare. “Fratelli” ha scritto Pellegrini nella storia su Instagram, ma resteranno vicini o dovranno separarsi?