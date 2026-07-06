La Roma sta blindando i senatori, spinta dalla volontà di Gian Piero Gasperini. Per Celik il club ha già trovato un accordo totale, mentre Dybala è ormai a un passo dalla firma. Per entrambi manca solo l’ultimo passaggio a Trigoria, mentre resta da definire la posizione di Lorenzo Pellegrini. Come riporta Tuttosport, dopo qualche giorno di incertezza legata alla naturale scadenza dei contratti, l'ex capitano e la Roma sono a un passo dal prolungare il contratto fino al 2029, con un ingaggio di 2,5 milioni più bonus. Ci saranno nuovi incontri in queste ore ma c'è la volontà di chiudere. Nel frattempo Pellegrini ha rifiutato la proposta del Besiktas di Italiano.