Pellegrini a Coverciano con la Nazionale dopo l’operazione al naso

Lorenzo Pellegrini ha raggiunto il ritiro della Nazionale a Coverciano. Come riporta “Italpress”, dopo l’intervento al naso effettuato lunedì scorso, il centrocampista della Roma si allenerà con gli “Azzurri” di Roberto Mancini in vista delle partite di Nations League contro Polonia e Olanda, ma non parteciperà alla gara di stasera con la Moldavia. Gli altri calciatori giallorossi convocati dal ct sono Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante. Presenti pure gli ex Florenzi, Palmieri ed El Shaarawy.