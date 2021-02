Pedro: “Fonseca è un allenatore vincente, ho scelto la Roma per conquistare dei trofei” – VIDEO

Prossimo al rientro in campo dopo lo stop per il fastidio muscolare accusato durante la gara di Coppa Italia con lo Spezia, Pedro è intervenuto ai microfoni di Roma Tv. Queste le anticipazioni dell’intervista che andrà in onda nel pomeriggio, alle 19.30:

“Ho scelto di venire alla Roma perché avevo voglia di giocare in un campionato diverso. Conoscere un’altra cultura, imparare una nuova lingua. Sono contento della scelta che ho fatto, per diversi motivi. Oltre a questo, avevo parlato anche con l’allenatore e avevo molta voglia di fare parte di una squadra vincente e di fare qualcosa di importante con la maglia della Roma. Un altro motivo che mi ha fatto scegliere la Roma è il fatto che è qualche tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere come stiamo facendo ora per cercare di vincere qualche titolo. Sarebbe molto positivo per questo club.

Fonseca è un allenatore vincente, perché prepara sempre le partite con l’intento di vincere. In settimana può cambiare qualcosa in termini di come portare o di come giocare contro un determinato avversario e questo dimostra la sua voglia di voler vincere sempre. E’ un allenatore che lavora molto bene a livello offensivo. Questo mi piace molto, perché per gran parte della carriera ho giocato portando un pressing molto alto e cercando di recuperare subito palla per arrivare velocemente alla porta avversaria. E’ modo di vedere il calcio che a me piace molto. Quindi per me è più facile lavorare con lui“.