Pedro celebra Mascherano: “Grazie per ciò che hai dato al calcio” – FOTO

All’età di 36 anni, Javier Mascherano si ritira dal calcio giocato. Il centrocampista argentino ha annunciato la sua decisione in una conferenza stampa, ricevendo di conseguenza i messaggi di tanti suoi ex colleghi. Tra questi c’è anche il romanista Pedro, al Barcellona con Mascherano dal 2010 al 2015. Lo spagnolo lo ha salutato con un post su Instagram: “Jefecito (capo, ndr) dentro e fuori dal campo! Tanti bei momenti condivisi, grazie per tutto ciò che hai dato al calcio. Ti auguro il meglio per te e la tua famiglia. Un abbraccio“.