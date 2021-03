Pau Lopez: “Oggi meglio nella ripresa. Col Napoli una finale, speriamo di arrivare in Champions”

Al termine di Shakhtar Donetsk-Roma Pau Lopez, intervistato da “Sky Sport”, ha commentato così la sfida:

PAU LOPEZ A SKY SPORT

Grande prestazione anche oggi, sei soddisfatto?

Nel primo tempo non abbiamo giocato molto bene, perdevamo troppo facilmente il pallone ma l’importante era non perdere gol. Nella ripresa siamo andati meglio, sono contento per la prestazione perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile.

Vi sentite pronti per un grande sforzo in campionato contro il Napoli?

Dopo la sconfitta di Parma vogliamo solo ottenere tre punti che sono molto importanti per noi. E’ una finale, soprattutto se vogliamo rimanere nella zona alta anche perché contro le big non abbiamo fatto grandi prestazioni.

Ci arrivate in Champions?

Mancano 11 partite, speriamo di sì.