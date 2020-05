Pau Lopez e la dedica ai fan: “Tifosi della Roma, siamo ovunque. Grazie per il vostro amore incondizionato” – VIDEO

A Pau Lopez non è servito molto per imparare l’italiano, o almeno quello necessario per esprimere i suoi sentimenti per la Roma. Dall’amore per Villa Borghese, dove passeggia con gioia insieme alla famiglia, allo stupore per il calore dell’Olimpico. Il portiere spagnolo, su Instagram, condivide uno spezzone dell’intervista andata in diretta alcuni giorni fa (leggi qui la parte integrale). Nella didascalia la dedica ai tifosi giallorossi: “Romanisti, siamo ovunque. Grazie per il tuo supporto incondizionato. Un grande abbraccio per tutti i fan di Roma e un sacco di incoraggiamento per questi giorni. Speriamo di incontrarci di nuovo”.