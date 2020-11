Pau Lopez, altro clean sheet: “Partita perfetta, ottimo lavoro di squadra” – FOTO

Ha passato una serata tranquilla, accusando probabilmente solo il freddo. Ma quel che conta per Pau Lopez è la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League ma soprattutto l’ennesimo clean sheet europeo: il terzo in quattro partite del girone. Stamattina il portiere spagnolo ha postato una foto su Instagram: “Ottimo lavoro di squadra”, il suo commento. Ieri insieme a lui in campo c’erano altri tre connazionali: Villar, Carles Perez e Borja Mayoral. Contro il Napoli tornerà in panchina perché il primo portiere ormai è Mirante, ma Fonseca sa di averlo recuperato rispetto al finale della scorsa stagione. E per questo si sente al sicuro.

Poi il portiere ha parlato ai microfoni del club: “Era importante vincere oggi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma abbiamo giocato molto bene dall’inizio contro una squadra complicata. Abbiamo controllato bene i loro cross. Sono contento per la vittoria, sono contento per la qualificazione. La squadra ha fatto una partita quasi perfetta. Il Cluj non ha avuto neanche una chiara occasione da gol. È vero che c’erano calciatori come Leo (Spinazzola, ndc) che non ricoprivano la loro posizione, o come Juan (Jesus, ndc), che di solito non gioca, ma hanno fatto una partita molto buona e hanno dimostrato all’allenatore che può contare su di loro”.