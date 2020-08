Pastore, un altro stop: problema all’anca. Veretout out per un affaticamento muscolare

Rischia di chiudersi con una tribuna l’avventura di Javier Pastore alla Roma. Il fantasista argentino si è fermato per un problema all’anca, lo stesso infortunio che l’ha tenuto bloccato per mesi da novembre in poi. L’ex Psg non era neanche in panchina all’Allianz Stadium e i nove minuti in campo a fine giugno contro il Milan possono essere stati gli ultimi in giallorosso visto che la società cercherà in tutti i modi di venderlo. A Torino non era in panchina neanche Jordan Veretout, che invece è stato vittima di un affaticamento muscolare. Da stabilire adesso se Fonseca inserirà Pastore nella lista Uefa per la fase finale di Europa League. Sicuramente ci sarà il francese ex Fiorentina, che però salterà il Siviglia per squalifica.