Pastore si allena anche a Ferragosto: “Terzo giorno di lavoro” – FOTO

Pastore non ha intenzione di mollare. Dopo l’intervento di martedì a Barcellona all’anca sinistra, il Flaco ha cominciato la fase di riabilitazione che lo terrà lontano dai campi almeno un mese e mezzo. Anche in vacanza e il giorno di Ferragosto però Javier si è allenato: “Terzo giorno”, è la didascalia che ha scelto per una storia su Instagram con le foto della sua seduta in palestra. Nelle immagini si vedono anche le stampelle, di cui per ora ha bisogno per camminare. Ma che non gli impediscono di fare esercizi per non perdere il tono muscolare nella parte superiore del corpo.