Pastore-Pau Lopez, relax e divertimento al Derby di galoppo a Capannelle – FOTO

Giornata di sole e relax all’Ippodromo Capannelle per Pastore e Pau Lopez. I due calciatori giallorossi sono stati tra gli ospiti di prestigio della 137esima edizione del Derby Italiano di galoppo, organizzato e sponsorizzato quest’anno dall’Università Campus Biomedico di Roma. Un pomeriggio di svago e di divertimento per il portiere ex Betis, un ritorno di fiamma per l’ippica invece per il Flaco. Nella sua esperienza a Parigi il trequartista della Roma aveva avuto già modo di avvicinarsi al mondo dei cavalli: “L’ippodromo era vicino casa mia, così ho imparato ad apprezzare questo mondo. Oggi siamo qui per goderci questa bella giornata in compagnia di amici proprietari di cavalli“.