Pastore lontano da Roma: è a Parigi per seguire il Paris Saint-Germain – VIDEO

L'argentino è in Francia per assistere al match della sua ex squadra

Il centrocampista argentino della Roma, Javier Pastore, finito nella lista degli esuberi, è ora a Parigi per seguire il match di Ligue 1 della sua ex squadra, il Paris Saint-Germain. Come testimoniato dai canali social della società francese, El Flaco ha sempre mantenuto un buonissimo rapporto con i suoi ex tifosi, anche grazie alle ottime prestazioni offerte quando vestiva la maglia dei parigini prima dell'approdo alla Roma. Ora l'argentino è alla ricerca di una nuova squadra, considerando il fatto che la sua avventura in giallorosso può considerarsi conclusa, come da lui stesso confermato: "Il club non mi ha permesso di allenarmi con Mou per dimostrargli che sono ancora importante. Vorrei liberarli del mio ingaggio, ma non ho niente di concreto".