Anche se argentini e uruguaiani non sono da tradizione migliori amici, nella vita e nel calcio in particolare modo, c’è chi rompe questa rivalità. È Javier Pastore. L’argentino della Roma ha infatti voluto fare gli auguri, tramite una storia su Instagram, a Edinson Cavani, suo ex compleanno al Palermo prima e al PSG dopo. Questo il messaggio del trequartista: “Buon compleanno amico mio, che sia un anno pieno di gol“. El Matador compie oggi 33 anni.