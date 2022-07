Passi in avanti della Juve per Zaniolo: incontro con la Roma in settimana

Il club bianconero si incontrerà con i giallorossi in settimana per cercare di trovare un'intesa di massima sulla formula dell'eventuale trasferimento

La Juventus fa passi in avanti importanti per quanto riguarda un eventuale approdo di Nicolò Zaniolo a Torino. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, il club bianconero si incontrerà con la Roma in settimana (probabilmente o mercoledì o giovedì) per cercare di trovare un'intesa di massima con i giallorossi sulla formula del trasferimento, con la Juve che è disposta a sborsare anche solo cash senza contropartite (la richiesta dei capitolini è di circa 60 milioni). Prossimi giorni decisivi per capire gli sviluppi della trattativa.