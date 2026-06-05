Cafu e Aldair insieme hanno scritto pagine indelebili della storia della Roma. Oggi i due si sono rincontrati e l'ex difensore centrale ha pubblicato la foto sui social: "Con Cafu, un leader vero, dentro e fuori dal campo. Legami che il tempo non cancella". I due insieme oltre allo scudetto nel 2001 hanno anche vinto il Mondiale del 1994 e sono legati da una profonda amicizia. La foto ha scatenato i tifosi della Roma che hanno lasciato tantissimi commenti sotto al post. Tanti anche i messaggi dei brasiliani che non dimenticano la coppia che ha alzato al cielo la Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America ai danni dell'Italia.