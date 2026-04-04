Pasqua, la Roma a sostegno di Caritas e detenuti minorenni di Casal del Marmo

In occasione delle festività pasquali , la Roma ha manifestato la propria vicinanza alle famiglie più fragili e in difficoltà. Le mascotte Romolo e Romina si sono recate all’Istituto Penale per Minorenni di Casal del Marmo e alla Casa di Accoglienza “Santa Giacinta” per consegnare tante uova di Pasqua giallorosse. Di seguito la nota del club:

"Grazie alla disponibilità del licenziatario ICAM, l’AS Roma si è attivata per recapitare le uova di Pasqua giallorosse ufficiali in due tra i luoghi della Capitale dove più si farà sentire la mancanza di un normale clima di festa familiare.

Grazie alle mascotte Romolo e Romina in veste di “corrieri” speciali, il Club si è prima recato presso l’Istituto Penale per Minorenni di Casal del Marmo per incontrare una delegazione di giovani detenuti e consegnare in dono le uova dell’AS Roma. Successivamente, la delegazione romanista ha fatto tappa all’Emporio della Solidarietà gestito dalla Caritas di Roma presso la Casa di Accoglienza “Santa Giacinta”, dove tante famiglie in condizioni di fragilità economica si recano ogni giorno per ritirare gratuitamente prodotti da supermercato e far fronte ad un momento di indigenza. Anche per loro, uova di cioccolato giallorosse per non far mancare la tipicità di questo momento e contribuire a far trascorrere una Pasqua diversa dal solito."