La coperta davanti è corta. Gasperini ha quasi perso la voce per ribadirlo a più riprese (pubblicamente e non) e D’Amico è stato chiaro sabato: "Ci manca un esterno di gamba". Non una novità, ma gennaio si avvicina. Anzi quest’anno bisogna necessariamente parlare di dicembre poiché l’inizio del mercato è stato anticipato al 28. Oggi Trigoria riaprirà i cancelli, ma non ci sarà nessun vertice anche perché il ds è a Torino e sarà ospite del Social Football Summit. Più probabile nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di rinforzare l’attacco con due acquisti, poi se ce ne sarà la possibilità si penserà al resto, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Un budget ancora non è stato fissato e tra fine novembre e inizio dicembre è attesa la sentenza della Uefa sulla multa che il club giallorosso dovrà pagare. I profili ricercati, però, non cambieranno e il modus operandi sarà lo stesso della scorsa estate: giocatori giovani e con un ingaggio non superiore ai 4 milioni a stagione. Il primo nome sulla lista è quello di Endrick. La volontà di andare via c’è, ma si scontra con quella di Mourinho che preferirebbe trattenerlo. Su di lui c’è anche il Milan, club di Premier League e lo Sporting CP dell’ex Fonseca, ma i giallorossi stanno provando ad anticipare la concorrenza. Sul taccuino c’è anche Gittens del Chelsea. Obiettivo estivo, poi sfumato nelle ultime ore di mercato. L’inglese è attualmente fuori per infortunio, ma non rientra nei piani di Xabi Alonso. Fari puntati anche su van Bommel del PSV Eindhoven e Leweling. Il tedesco era stato ad un passo dal vestire la maglia della Roma, ma i continui ripensamenti del giocatore hanno fatto tramontare l’affare. Ora – secondo i media in Germania – lo Stoccarda è disposto a chiedere meno di 30 milioni.