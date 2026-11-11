Svilar senza sosta: il recupero prosegue tra tutore al piede e allenamenti in palestra

Senza i 13 nazionali e con un osservato speciale, oggi pomeriggio la Roma riprenderà gli allenamenti a Trigoria, dopo i tre giorni di riposo concessi da Gasperini. L'attenzione è rivolta verso Dybala, guarito dalla lesione al polpaccio che l'ha tenuto fuori da Roma-Real Madrid in poi. La Joya vuole esserci a Parma, ma il suo rientro in gruppo sarà graduale, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Nelle prossime ore Svilar si sottoporrà a nuovi controlli, che dovrebbero dare il via libera al suo ritorno in campo, con conseguente rimozione del tutore al piede destro. Pochi dubbi sul recupero di Mancini, alle prese con un risentimento al flessore destro, mentre Rensch deve riprendersi dalla lesione all'adduttore.