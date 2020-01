Cambio di routine per Paulo Fonseca: il tecnico portoghese domani, nel giorno che precede la sfida fra Parma e Roma, non incontrerà i cronisti per la consueta conferenza stampa di vigilia a Trigoria, come già successo in passato in occasione delle sfide di Coppa Italia. L’allenatore dei giallorossi rilascerà invece un’intervista ai microfoni di Roma TV e a quelli della Rai. La partita al Tardini è prevista alle 21.25 di giovedì sera e sarà valida per gli ottavi di finale.