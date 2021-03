Parma-Roma, Pellè: “Per vincere bisogna essere convinti e concentrati fino al 90′”

All’intervallo di Parma-Roma, Graziano Pellè ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

PELLE’ A DAZN

Come ti stai trovando con i giovani Mihaila e Man?

Bene, sono volenterosi, hanno tanta qualità. Hanno ovviamente bisogno di tempo, però è un momento particolare per noi. Dobbiamo essere subiti pronto. Stanno facendo bene, sono bravi.

Cosa non deve mancare nella ripresa per vincere?

Ci è già successo di essere rimontati, le partite non sono mai facili. Bisogna essere convinti e concentrati, cercheremo di esserlo fino al 90′.