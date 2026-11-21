Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"

La sosta per le nazionali è alle spalle. La Roma torna in campo e sfida il Parma di Gilardino. Tornano dal primo minuto Dybala e Svilar, fuori Soulé che fa spazio a Mora. In mezzo al campo la coppia Cristante-Koné. A sinistra c'è Molina e non Wesley.

Parma-Roma, le formazioni ufficiali

Daffara, Delprato, Troilo, Carboni, Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri, Elphege, Touré.Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Drobnic, Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Ordonez, Konate, Diallo, Frigan, Almqvist, Lontani.: Gilardino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Mora; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Wesley, Ghilardi, De Roon, Pisilli, Castro, Soulé. Allenatore: Gasperini.