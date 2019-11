Parma-Roma, la probabile formazione e dove vederla in tv

La Roma chiude il secondo tour de force della stagione al Tardini contro il Parma. Partita importante per arrivare alla sosta per le Nazionali confermando il terzo posto conquistato dopo aver battuto il Napoli nell’ultimo weekend di campionato. La squadra di Fonseca vorrà anche cancellare la sconfitta contro il Borussia M’Gladbach di ieri che complica non poco la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca ha detto di poter cambiare poco e così sarà anche nell’ultimo turno prima della sosta. Una differenza, però, potrebbe esserci con il rientro di Spinazzola (di nuovo aggregato alla squadra) a destra mandando ancora una volta in panchina Florenzi. Mancini, invece, nonostante il rientro di Diawara è in vantaggio sull’ex Napoli per un posto da titolare in mediana. Pastore ha dato segnali positivi e può giocare ancora titolare visto che Under e Perotti sono sembrati ancora indietro di condizione.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

DOVE VEDERE PARMA-ROMA

Parma-Roma verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A e nella versione HD (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). Fischio d’inizio, invece, programmato per domenica alle 18 con il pre-partita a cominciare dalle 17 sugli stessi canali. Per gli abbonati anche la possibilità di seguire il match in streaming sul proprio Smartphone o Tablet grazie alla piattaforma Sky Go o l’opzione Now tv.