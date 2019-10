Parma-Roma, info biglietti: settore ospiti a 35 euro

La Roma tramite un comunicato sul proprio sito presenta tutte le info per acquistare il tagliando nel settore ospiti in occasione di Parma-Roma. Ecco la nota ufficiale:

“L’AS Roma comunica che è partita la vendita dei biglietti riservati ai tifosi giallorossi per la sfida in casa del Parma di domenica 10 novembre alle 18. La vendita, senza limitazioni territoriali, proseguirà fino alle 19:00 di sabato 10 novembre. Per l’acquisto è sufficiente presentare un documento d’identità valido”.

Prezzo biglietti Settore Ospiti: € 35 + commissioni di servizio. (Under 14: € 10).