Parma-Roma, il web gialloblù: “Giallorossi, vi fermiamo noi. Sarà la partita di Gervinho”

“La Roma è la nostra bestia nera, in più stanno andando a mille in campionato, ci pensiamo noi a fermarli“. Inchiostro gialloblù a poche ore dalla partita, il web dei tifosi del Parma sogna il primo sgambetto a una big al Tardini: “Siamo in forma e la squadra di Fonseca verrà a giocarsela, per questo non firmo per un pareggio“.

Momenti di gloria tra le mura amiche, con la voglia di trasformare una domenica pomeriggio in un giorno da ricordare: “Contro di loro non vinciamo da una vita, è arrivato il momento di invertire la tendenza“. Cabala, speranze e scaramanzia, tutto si mescola nel senso di rivincita che pervade forum e social: “Sono gli avversari che ci hanno battuto di più, ogni volta era immancabile il gol di Totti. Meno male che sia lui che De Rossi non ci sono più“.

Scacciata la paura per i due campioni romanisti, rimane la necessità di trovare un protagonista che possa spaccare la partita:” Dico Gervinho, non ci sono dubbi. Sarà lui a decidere l’incontro. Se D’Aversa riesce a bloccare Kolarov, per l’ivoriano sarà tutto più facile. E speriamo che loro siano stanchi per le fatiche di Europa League “.