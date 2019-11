Parma-Roma, i convocati di Fonseca: torna Spinazzola

La Roma si prepara a sfidare il Parma. Dopo il ko con il Gladbach e il trasferimento diretto in Emilia, i giallorossi scenderanno in campo domani alle 18 contro la squadra di Roberto D’Aversa. Per Fonseca recupero importante, visto che Leonardo Spinazzola torna nella lista dei convocati dopo l’assenza in Germania per un affaticamento. Di seguito la lista completa pubblica dalla società giallorossa:

Pau Lopez

Fuzato

Mirante

Jesus

Smalling

Kolarov

Santon

Fazio

Mancini

Florenzi

Spinazzola

Calafiori

Perotti

Veretout

Zaniolo

Pastore

Diawara

Dzeko

Under

Antonucci

Kluivert