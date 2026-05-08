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Parma-Roma, domani alle 13:30 la conferenza di Gasperini

Parma-Roma, domani alle 13:30 la conferenza di Gasperini - immagine 1
Il match è in programma domenica alle 18
Redazione

Parma, Lazio e Verona sono i tre scogli che la Roma deve superare per provare ad agguantare il traguardo Champions. Domenica alle 18 la sfida in trasferta con gli emiliani, ormai salvi e in una zona di classifica senza obiettivi. Domani alle 13:30 Gian Piero Gasperini terrà la consueta conferenza pre partita nella sala stampa di Trigoria. Il tecnico giallorosso potrà chiarire le condizioni degli infortunati - Pellegrini su tutti - e dare qualche indicazione in più per il futuro prossimo della squadra.

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