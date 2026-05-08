Parma-Roma, domani alle 13:30 la conferenza di Gasperini

Parma, Lazio e Verona sono i tre scogli che la Roma deve superare per provare ad agguantare il traguardo Champions. Domenica alle 18 la sfida in trasferta con gli emiliani, ormai salvi e in una zona di classifica senza obiettivi. Domani alle 13:30 Gian Piero Gasperini terrà la consueta conferenza pre partita nella sala stampa di Trigoria. Il tecnico giallorosso potrà chiarire le condizioni degli infortunati - Pellegrini su tutti - e dare qualche indicazione in più per il futuro prossimo della squadra.