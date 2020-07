Parma, gruppo diviso in due: lavoro tecnico e partitella a campo ridotto

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina in vista della partita contro la Roma all’Olimpico di mercoledì sera. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro la Fiorentina hanno svolto un lavoro defaticante. Come si legge sul sito ufficiale gialloblù, per il resto del gruppo, invece, lavori di riscaldamento seguiti da tecnica applicata e da un’esercitazione tecnica. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.