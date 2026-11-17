Calafiori non ha dubbi: "Tornare alla Roma mi farebbe piacere"

Alberto Gilardino fa la conta degli infortunati in vista della prossima sfida di campionato contro la Roma. Secondo quanto riportato da ParmaLive, il tecnico dovrà sicuramente rinunciare a David Romero a causa di una sublussazione acromion-claveare della spalla destra rimediata nell'ultima partita contro il Bologna. L'argentino sarà costretto a rimanere ai box per diverse settimane e difficilmente tornerà a disposizione prima della sosta natalizia. Diversa invece la situazione di Diego Carlos. Il difensore brasiliano ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra durante l'amichevole disputata contro il Cesena in questa sosta e le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno. La sua presenza contro la Roma resta però in dubbio. Due possibili defezioni pesanti per Gilardino, che dovrà già fare a meno di Bernabé, fermo per una distrazione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra, e di Drobnic.