Giornata speciale per Riccardo Calafiori, ricevuto in Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il difensore dell'Arsenal è stato premiato con il riconoscimento "Figlio di Roma" per i risultati raggiunti a livello internazionale, in particolare per la vittoria della Premier League con i Gunners. Un riconoscimento che ha emozionato l'ex giallorosso: "Mi sento di ringraziare il Sindaco. Mi ritengo una persona pulita e un po’ di emozione l’ho sentita. Ho sentito un mal di pancia, ringrazio per questo riconoscimento e mi dà orgoglio. Cerco sempre di rappresentare la mia città all’estero. Casa manca ma quando torno si sta sempre bene ed è un’emozione. Tanta emozione essere qui. Ce l’ho anche tatuata la lupa capitolina. Ho imparato ad apprezzare Roma quando ho iniziato a giocare fuori. La botta forte è quando torno e poi devo ripartire". Calafiori si è poi soffermato sul suo momento di forma e sul nuovo corso della Nazionale: "È il momento migliore della mia carriera. Mi sento un leader ma non parlo troppo. Cerco sempre di aiutare il compagno col linguaggio ma più che altro in campo. Cerco di aiutare i giovani. Con Mancini ho avuto fin da subito un bel feeling, non parla troppo ma comunica cose importanti. Col Belgio è stata una bella batosta ma non deve cancellare il percorso. Dispiace che sia arrivata nell’ultima partita ma tengo strette le belle prestazioni precedenti, la voglia e non avevamo paura in campo. Bisogna ripartire da questi concetti. Dispiace essere usciti, c’è tanta strada da fare ancora". Spazio anche al nuovo stadio della Roma: "Io e il sindaco ne abbiamo parlato ed è incredibile. Non vedo l’ora di vederlo finito". L'ex difensore giallorosso ha poi parlato di Gasperini e di un possibile ritorno alla Roma: "Parlando con i ragazzi della Roma tutti mi parlano bene di Gasperini. Sappiamo quanto possa valorizzare i giocatori e spero possa fare qualcosa di importante a fine stagione. Tornare? Spero di vincere il più possibile in questi anni e ottenere il massimo che si possa ottenere. Poi in un futuro abbastanza lontano l’ho sempre detto che non ci siamo lasciati benissimo, non porto rancore anzi credo che mi sia servito. Mi farebbe molto piacere". Calafiori ha poi analizzato le differenze tra Premier League e Serie A: "C’è una grande differenza ma non per qualità. Quest’anno c’è già un cambiamento ed è più divertente da vedere, ci sono più gol. La strada è questa, la Premier è superiore ma ci si può arrivare tranquillamente". Infine una riflessione sulla scelta di tanti giovani italiani di trasferirsi all'estero: "Non saprei sinceramente. In questo momento è un’opportunità difficile da rifiutare. Ho sempre pensato che la Premier sia il campionato più difficile e può capitare una sola volta. È andata discretamente bene".